Платники Тернопільщини у 2017 році сплатили 169,5 мільйонів гривень акцизного податку

Платники Тернопільщини у 2017 році сплатили 169,5 млн грн акцизного податку

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, у 2017 році Державний бюджет України отримав від платників області 49,8 млн грн акцизного податку. Порівняно з 2016 роком надходження збільшились на 13,2 млн грн.

Зокрема від виробництва горілчаної продукції в Держбюджет надійшло 23,9 млн грн, від виробництва виноробної продукції – 25,3 млн грн, від виробництва пива – 0,1 млн грн, від переобладнання транспортного засобу – 0,2 млн грн, від пального – 0,3 млн грн.

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До місцевих бюджетів з роздрібного продажу підакцизних товарів протягом 2017 року надійшло 119,7 млн грн, в тому числі з алкогольних напоїв та пива – 46,2 млн грн, з тютюнових виробів – 58,5 млн грн, з нафтопродуктів – 15,1 млн грн.

Загалом за 2017 рік платники Тернопільщини спрямували до державного та місцевих бюджетів 169,5 млн грн акцизного податку.