Поліція скерувала в прокуратуру результати розслідування щодо нападу депутата облради від "Свободи" Башти на патрульних

Поліція скерувала в прокуратуру результати розслідування щодо нападу депутата облради від ВО «Свобода» Олександра Башти на патрульних поліцейських.

Як передає корепсондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління поліції Олександр Богомол.

При цьому обумовив, що примиренням сторін ця справа завершитися не зможе.

«Провадження відкрито за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), воно не може бути закрито у зв’язку з примиренням сторін, адже це не є справою приватного обвинувачення», – підкреслив головний поліцейський області.

У прокуратурі повідомили, що галузевий відділ на зараз вивчає отримані матеріали щодо наявності достатніх підстав для повідомлення про підозру депутату облради.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Башта,який пересувається на інвалідному візку, накинувся на поліцейських, завдавши їм черепно-мозкових травм.

Поліцейські за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейської – закриту черепно-мозкову травму, забій м'яких тканин голови та струс.