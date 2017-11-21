У Тернополі депутат облради на інвалідному візку побив поліцейських (відео)

У Тернополі депутат облради накинувся на поліцейських, завдавши їм черепно-мозкових травм. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про те, що на вул. Замковій водій автомобіля Daewoo Lanos припаркував власне авто з порушенням правил дорожнього руху, надійшло патрульним поліцейським Тернополя 21 листопада о 16:50.

Як стало відомо, викликав правоохоронців депутат Тернопільської обласної ради. Проте до приїзду поліції, порушник покинув місце зупинки, а заявник безпідставно почав поводити себе агресивно та неадекватно.

Як розповів командир роти патрульної поліції №4 Юрій Гоїк, чоловік на інвалідному візку не реагував на зауваження людей у формі, а потім напав на поліцейських, зірвав в одного з поліцейських жетон та вихопив рацію.

Патрульні намагалися заспокоїти дебошира. Коли чоловік пообіцяв вести себе адекватно, патрульні пустили його руки, однак той одразу схопив дівчину-поліцейську за волосся, а після цього впав з інвалідного візка, потягнувши її за собою та пошкодивши мобільний телефон інспектора.

Поліцейські за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейського закрита черепно-мозкова травма, забій м'яких тканин голови та струс.

Депутат відмовився давати будь-які свідчення, але при цьому не повернув відібраний у жінки-правоохоронця нагрудний знак.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За неофіційними даними, напад здійснив депутат обласної ради від ВО «Свобода» Олександр Башта.