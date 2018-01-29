Ангіограф використовуватиметься для невідкладної допомоги пацієнтам з гострими коронарними синдромами, інфарктом міокарду, кардіогенним шоком та іншою життєво загрозливою кардіологічною патологією.

Тернопільська університетська лікарня отримала другий ангіограф.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікат на ангіограф сучасної моделі Toshiba Infinix-I Infx-8000v вручив наприкінці минулого тижня головному лікареві медзакладу Василеві Бліхару Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебував з робочим візитом на Тернопільщині.

«Голови обласної державної адміністрації Степан Барна та обласної ради Віктор Овчарук попрацювали достатньо серйозно для того, щоб створити належні умови для пацієнтів та відреконструювати приміщення майбутнього кардіоцентру. А я, передаючи сертифікат на ангіограф, засвідчую, що він дозволить тисячам жителів області рятувати життя», – сказав Гройсман.

Вказане медичне обладнання необхідне для створення в лікарні інтервенційного кардіологічного центру з палатами інтенсивної терапії на 12 ліжок, згідно проекту Кабінету Міністрів України.

Ангіограф використовуватиметься для невідкладної допомоги пацієнтам з гострими коронарними синдромами, інфарктом міокарду, кардіогенним шоком та іншою життєво загрозливою кардіологічною патологією.

Наразі уТернопільській університетській лікарні уже працює один ангіограф моделі Siemens AXIOM ARTIS, наданий закладу на умовах державно-приватного партнерства.

Використовується він для агіографічних досліджень та втручань на судинах серця, кінцівок, внутрішніх органів, шиї та головного мозку, імплантації кардіостимуляторів, кардіовертерів-дефібриляторів та в інших галузях медицини, таких як урологія, хірургія органів шлунково-кишкового тракту, гінекологія, ортопедія та травматологія.

Перебуваючи в університетській лікарні Гройсман також оглянув нещодавно відкритий центр політравми, де лікарі надають допомогу у найскладніших випадках травмування, та поспілкувався з медпрацівниками.

«В нас є дуже багато проблем в медицині, але ми розпочали процес змін. Як правило, полягатимуть вони у зміні системи фінансування: утримання не закладів, а медичних послуг. Тому завдання у нас наступне – створити систему доступної медицини, щоби кошти «ходили» за пацієнтом та щоб лікарі отримували гідну заробітну плату», – зауважив Гройсман.

У свою чергу Барна наголосив, що в області здійснюється багато кроків в напрямі реформування охорони здоров’я, а відтак – покращення якості надання медичних послуг. І нагадав, що незабаром спільно з медичним університетом планується також придбання лінійного прискорювача для онкологічного диспансеру, який медзаклад уже давно потребує.