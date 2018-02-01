Водій автомобіля марки Volkswagen Golf, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Таврією.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізували трьох осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 31 січня близько 18 год на автодорозі Львів-Тернопіль.

Читайте такожНа Тернопільщині під час погоні перекинувся автомобіль патрульної поліції (фото)

Водій автомобіля марки Volkswagen Golf, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Таврією.

Внаслідок удару до лікарні із забоєм грудної клітки, переломом ребер госпіталізували кермувальника вітчизняного авто. Потрапили до медзакладу і пасажири з цієї ж автівки. У двох чоловіків – жителів Зборівського району, множинні забої, закрита черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Їх, після надання меддопомоги, відпустили за місцем проживання, а у водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.