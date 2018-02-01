У Тернополі викрили нетверезого водія завдяки телефонному дзвінку
13:21, 01 лютого 2018Тернопіль
140
Інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, він погодився пройти огляд на місці. Результат алкотесту – 2,07 проміле алкоголю в крові.
Ілюстрація / REUTERS
У Тернополі викрили нетверезого водія завдяки телефонному дзвінку.
Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізували трьох осіб
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, тернополянин зателефонува на лінію 102 близько 21 год і повідомив, що автомобіль Nissan Sunny, який рухається в бік Тернополя, здійснює небезпечні маневри.
Транспортний засіб патрульні передали в орієнтування і невдовзі зупинили.
При перевірці документів, інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці. Результат алкотесту – 2,07 проміле алкоголю в крові.
Патрульні склали на правопорушника адмінпротокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter