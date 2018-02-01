Інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, він погодився пройти огляд на місці. Результат алкотесту – 2,07 проміле алкоголю в крові.

У Тернополі викрили нетверезого водія завдяки телефонному дзвінку.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, тернополянин зателефонува на лінію 102 близько 21 год і повідомив, що автомобіль Nissan Sunny, який рухається в бік Тернополя, здійснює небезпечні маневри.

Транспортний засіб патрульні передали в орієнтування і невдовзі зупинили.

При перевірці документів, інспектори помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на місці. Результат алкотесту – 2,07 проміле алкоголю в крові.

Патрульні склали на правопорушника адмінпротокол за ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння).