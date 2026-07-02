Небезпечні сувеніри: ці цілком невинні предмети можуть призвести до арешту туриста на кордоні

Мандрівникам радять завжди перевіряти правила ввезення та вивезення сувенірів з-за кордону.

Більшість туристів прагнуть привезти додому щось із відпустки – собі на згадку або близьким у подарунок. Однак багато хто з них навіть не підозрює, що деякі сувеніри можуть спричинити проблеми на митниці під час виїзду чи по прибуттю, аж до арешту.

Директор транспортної компанії Cargo Force Асад Мірза в коментарі Express розповів, з перевезенням яких цілком невинних на перший погляд предметів туристам варто бути обережними.

"Багато мандрівників вважають, що якщо товар дозволено купувати за кордоном, то його автоматично дозволено ввозити. На жаль, це не завжди так. Щороку люди потрапляють у неприємну ситуацію через незнання митних правил. Те, що здається нешкідливим сувеніром, може швидко перетворитися на дорогу помилку", – попередив він.

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Підроблені дизайнерські товари

У багатьох країнах можна без проблем придбати якісні підробки люксових брендів. Однак в інших країнах, наприклад, у Великій Британії, їх купівля-продаж-перевезення вважається злочином, а тому співробітники митної служби можуть їх конфіскувати після прильоту.

"Багато мандрівників не розуміють, що купівля підробленої сумки, годинника чи сонцезахисних окулярів за кордоном може означати втрату не лише грошей, витрачених на цю покупку, а й самої речі", – пояснив експерт.

Пляжні знахідки та сувеніри з дикої природи

Мірза попередив, що багато місцевих предметів із дикої природи, таких як мушлі, корали, вироби з видів, що зникають, та багато іншого, перебувають під захистом міжнародних законів про охорону природи.

"Багато людей купують такі речі, як коралові прикраси чи декоративні мушлі, під час відпустки й, не замислюючись, пакують їх у валізу. Але якщо у вас немає необхідних дозволів, існує велика ймовірність, що предмет буде конфісковано на кордоні", – зазначив він.

Крім того, в жодному разі не варто збирати мушлі, наприклад, в таких країнах як Єгипет – спроба вивезти їх звідти може дорого обійтися.

Перцевий балончик

Експерт попередив, що ця покупка під час відпустки може призвести до арешту туриста в аеропорту, оскільки володіння перцевим балончиком вважається незаконним у ряді країн, зокрема у Великій Британії, тоді як у США чи Східній Європі їх можна вільно придбати в магазинах для особистого захисту.

"Деякі мандрівники купують перцевий балончик за кордоном, бо їм подобається ідея додаткової особистої безпеки, особливо якщо вони подорожують самостійно або досліджують незнайомі місця. Проблема в тому, що люди часто забувають, що він все ще лежить у їхній сумці, коли вони летять додому. У Великій Британії зберігання перцевого балончика є незаконним, тому його ввезення може мати серйозні наслідки. Це один із тих предметів, які застають людей зненацька, оскільки правила можуть суттєво відрізнятися від країни до країни", – пояснив Мірза.

При цьому він нагадав, що у Великій Британії, згідно із Законом про вогнепальну зброю 1968 року, перцевий балончик класифікується як заборонена вогнепальна та наступальна зброя, за використання якої передбачені суворі покарання – від великих штрафів до позбавлення волі на строк до 10 років.

В'ялене м'ясо та місцеві продукти

Можливість привезти додому смак відпочинку завжди здається привабливою, але існують різні обмеження на ввезення певних м'ясних та молочних продуктів у різні країни.

"Їжа – одна з найпроблемніших сфер для мандрівників, адже люди, природно, хочуть привезти додому деякі місцеві продукти, які їм сподобалися під час відпочинку. Класичний приклад – це купівля чорізо в Іспанії або особливого сиру на ринку у Франції. Багато хто вважає, що якщо продукт куплено в легальному магазині, його можна ввозити, але це не завжди так. На деякі м'ясні та молочні продукти поширюються обмеження на імпорт, і їх можуть конфіскувати після прибуття", – попередив експерт.

Тим часом у Польщі, окрім заборони на молочку та м'ясо, діють суворі обмеження на ввезення екзотичних фруктів, а тому місцеві митники без проблем можуть вилучити у туристів привезені з Африки манго та ананаси.

Лікарські трави та традиційна медицина

За словами експерта, ці товари можуть привернути небажану увагу на кордоні, оскільки деякі з них містять інгредієнти, заборонені в країні прибуття, незважаючи на те, що за кордоном вони продаються як натуральні засоби.

"Люди часто купують традиційні засоби під час подорожей, оскільки вони продаються як натуральні продукти для здоров'я і є важливою частиною місцевої культури. Індія – хороший приклад, де багато туристів повертаються з аюрведичними ліками, трав'яними добавками або оздоровчими продуктами, які вони відкрили для себе під час відпустки. Тому завжди варто точно знати, що в них міститься, перш ніж пакувати їх у валізу", – пояснив він.

Антикваріат

Раніше УНІАН.Туризм також повідомляв, що в деяких країнах, наприклад, у Туреччині, проблеми на митниці можуть спричинити й антикварні предмети. Річ у тім, що купівля або вивезення антикваріату з цієї країни суворо заборонені, а порушникам загрожує великий штраф і тюремне ув'язнення строком від 5 до 12 років.

Деякі історичні артефакти, знайдені на місцевих ринках та в антикварних магазинах, можуть вільно продаватися в межах Туреччини, але законно вивозити їх з країни не можна. Тому туристам завжди варто перевіряти статус будь-яких антикварних предметів перед купівлею.

Двічі перевірте правила, перш ніж пакувати речі

"Більшість людей не порушують правила навмисно. Однак митні обмеження існують з важливих причин, зокрема з міркувань громадської безпеки, захисту дикої природи та запобігання поширенню хвороб тварин. Приділіть кілька хвилин перевірці правил перед поїздкою, це допоможе уникнути розчарувань після повернення додому", – підсумував Мірза.

Що не можна ввозити в Україну з-за кордону

Раніше УНІАН.Туризм розповідав, що не можна ввозити в Україну та заборонено надсилати поштою, а також як уникнути затримок, штрафів та інших неприємних ситуацій.

Також ми розповідали, які ліки не можна провозити через Польщу – основний транзитний вузол для українців, які подорожують за кордон.

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