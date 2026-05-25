Відпочивальникам дали кілька життєво важливих порад перед поїздкою до Туреччини цього літа

Туреччина традиційно вважається одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку серед українських туристів.

Однак вирушаючи у відпустку на турецькі курорти цього літа, мандрівникам важливо врахувати кілька важливих нюансів, пише Express з посиланням на рекомендації МЗС Великої Британії.

Насамперед туристів закликають подбати про хорошу страховку, що покриває ключові туристичні форс-мажори.

Також мандрівникам рекомендують утриматися від поїздок у 10-кілометрову зону поблизу кордону з Сирією через загрози тероризму.

Але є й ще кілька критично важливих моментів:

1. Вимоги до закордонного паспорта та віз

Якщо у випадку з країнами ЄС закордонний паспорт повинен бути дійсним щонайменше 3 місяці після запланованої дати виїзду, то для Туреччини цей термін становить 150 днів (тобто п'ять місяців). При цьому туркам достатньо наявності однієї чистої сторінки для штампів у паспорті, тоді як європейці вимагають щонайменше дві.

Громадяни України можуть перебувати в Туреччині без візи протягом 90 днів упродовж 180 днів.

2. Політична ситуація

Наразі в Стамбулі та інших містах Туреччини проходять регулярні демонстрації та протести опозиції. Іноді ситуація настільки загострюється, що поліція застосовує сльозогінний газ і водомети.

Крім того, до посилення напруженості в регіоні та в різних районах Туреччини призвели події в Ізраїлі та Палестині. Демонстрації проходять у великих містах біля дипломатичних представництв країн, пов'язаних із конфліктом, особливо біля ізраїльських дипустанов в Анкарі та Стамбулі. Туристам радять оминати такі акції стороною.

3. Остерігайтеся незнайомців

Туристів закликають бути дуже уважними до підозрілих незнайомців, які підходять до них, щоб обміняти гроші або відвести до ресторану чи нічного клубу.

Крім того, в Туреччині туристи часто стають жертвами незнайомців, які підмішують їм наркотики в їжу та напої. У зв'язку з цим відпочивальникам радять самостійно купувати собі їжу та напої в нічних клубах і завжди тримати їх у полі зору.

4. Отруєння метанолом

Мандрівників попереджають про випадки важких захворювань, спричинених вживанням незаконно вироблених місцевих спиртних напоїв та підроблених пляшок фірмового алкоголю, що містять метанол, у відомих місцях відпочинку по всьому світу, зокрема в Туреччині. Наявність метанолу неможливо визначити в алкогольних напоях за смаком або запахом, але навіть невелика його кількість може призвести до смерті.

5. Будьте обережні з таксі

У Туреччині ризиковано ловити попутки у водіїв неофіційних таксі. Однак навіть під час поїздок на зареєстрованому таксі туристам радять записати номер авто перед посадкою та переконатися, що оплата здійснюється за лічильником. Ще краще користуватися таксі через популярні додатки.

6. Носіть із собою посвідчення особи

У Туреччині обов'язково потрібно мати при собі посвідчення особи з фотографією (закордонний паспорт, паспорт або посвідку на проживання). У більш жвавих районах, особливо в Стамбулі, влада може проводити перевірку документів, численні поліцейські контрольно-пропускні пункти також розташовані вздовж основних доріг по всій Туреччині. При цьому туристів закликають завжди надавати повне сприяння співробітникам, які проводять такі перевірки.

7. Дрес-код

Туристам слід дотримуватися певних правил, відвідуючи деякі об'єкти, наприклад, мечеті або інші релігійні святині, щоб нікого не образити – ніяких відвертих нарядів.

8. Бродячі собаки

У більшості міст Туреччини є безпритульні собаки – зграї збираються в парках і на пустирях, і вони можуть бути агресивними. У зв'язку з цим туристам слід бути обережними і не наближатися до безпритульних собак. У разі укусу слід негайно звернутися по медичну допомогу, оскільки в Туреччині поширені сказ та інші захворювання, що передаються від тварин.

9. Правила продажу антикваріату

Купівля або вивезення антикваріату з Туреччини суворо заборонені, а порушникам загрожує великий штраф і тюремне ув'язнення строком від 5 до 12 років. Деякі історичні артефакти, знайдені на місцевих ринках та в антикварних магазинах, можуть продаватися всередині Туреччини, але законно вивозити їх з країни не можна. Тому туристам у Туреччині завжди варто перевіряти статус будь-яких антикварних предметів перед купівлею.

