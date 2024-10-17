Також туристам розповіли, що робити, якщо для них немає вільних місць на борту.

Посадка в літак – це досить часто процес стресовий. Наприклад, періодично авіапасажири стикаються з таким неприємним явищем як овербукінг, що дослівно перекладається з англійської як "надлишкове бронювання".

Суть його в тому, що авіакомпанії продають на рейс більше квитків, ніж є доступних пасажирських місць у літаку, і в підсумку не всі мандрівники, які купили на нього квитки, допускаються на борт. Але чому так відбувається і що робити, якщо вам відмовляють у посадці через овербукінг?

Як пояснює провідний тревел-журналіст The Independent Саймон Колдер, авіакомпанії знають з досвіду, що на більшість рейсів частина пасажирів не приходить (у середньому 5%). Причини найрізноманітніші – від сімейних або робочих обставин до раптової хвороби або запізнення в аеропорт.

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Відповідно, багато авіакомпаній намагаються продати більше квитків, ніж місць, щоб додатково заробити, і здебільшого цього ніхто не помічає, тому що кількість "неявок" було передбачено правильно.

"Щодня велика кількість пасажирів не приходить на свій рейс. Заповнення наших літаків і мінімізація кількості порожніх місць, які ми перевозимо, – один зі способів знизити ціну, яку ви сплачуєте за свій рейс", – пояснили в найбільшій бюджетній авіакомпанії Великої Британії easyJet.

Водночас у такий спосіб авіакомпанії можуть продавати квитки людям, які вирішують летіти в останню мить і готові заплатити завищену ціну, аби тільки поїздка відбулася, навіть якщо рейси вже теоретично заповнені.

Але що робити, якщо на рейс являється більше людей, ніж доступно місць у літаку? У Великій Британії, Європейському союзі та Північній Америці авіакомпанія зобов'язана спочатку спробувати знайти пасажирів, які погодяться на виліт пізнішим рейсом або через інше місто (наприклад, аеропорт Дюссельдорфа замість Кельна, що розташовані неподалік один від одного). Такий запит може бути зроблений під час здачі багажу, біля виходу на посадку або навіть уже в літаку.

При цьому перевізник повинен пропонувати різні заохочення, поки не знайдеться достатньо добровольців. Це може бути:

готівка

ваучер на наступну поїздку

підвищення класу обслуговування на більш пізньому рейсі

Якщо пізніший рейс заплановано на наступний день, авіакомпанія також має надати готель, транспорт до нього та харчування на час очікування.

Як правило, достатня кількість пасажирів знаходиться, адже завжди є ті, для кого відтермінування на кілька годин або навіть до наступного дня не є проблемою – до того ж, вони не проти отримати додаткові "плюшки".

"Деякі мандрівники (включно зі мною) спеціально обирають рейси, що мають високі шанси бути переповненими – особливо у США в п'ятницю та неділю вдень і ввечері. У мене гнучкі плани, які дають мені змогу скористатися будь-якою пропозицією", – зізнається Колдер.

Утім, експерт констатує, що далеко не завжди, особливо в Європі, авіакомпанії заморочуються пошуком добровольців, а самостійно обирають "жертв".

Якщо пасажира це не влаштовує і йому потрібно терміново летіти, йому слід наполягати на тому, щоб авіакомпанія шукала добровольців. Якщо це не спрацює, потрібно заявити про своє право на "якнайшвидшу пересадку" на рейс до пункту призначення. Адже якщо авіакомпанія відмовляє пасажиру в посадці, йому не обов'язково чекати наступного рейсу цього перевізника за необхідним напрямком – якщо інша авіакомпанія має більш ранній рейс за маршрутом, пасажир має право попросити пересадити його на нього, радить Колдер.

При цьому він зазначає, що низка перевізників не здійснюють надлишкового бронювання рейсів, наприклад, Ryanair і Jet2. Однак навіть у цьому випадку може бути рідкісний випадок, коли деяких пасажирів доведеться пересадити. У випадку з Ryanair це може статися через заміну літака з Boeing 737 Max на старіший літак 737-800, у якому на вісім місць менше.

Також Колдер зазначає, що пасажири, які зареєстрували багаж, більш захищені від висадки, оскільки процес отримання багажу досить тривалий. Деякі також вважають, що платне бронювання певного місця заздалегідь може знизити ризик відмови в посадці.

Як повідомляв УНІАН, раніше 29-річний американський турист Інді Нельсон, який відвідав усі країни світу, розповів, як йому вдається уникати скасувань авіарейсів. За своє життя він уже здійснив понад 500 авіаперельотів, і тільки два з них було скасовано.

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