Нова концепція посадки в літак прописує, що спочатку на борт будуть заходити пасажири першого класу.

З 26 жовтня одна з найбільших авіакомпанія в США United Airlines вводить новий спосіб посадки в літак.

Як повідомляє Avianews, згідно зі службовою запискою авіаперевізника, нова концепція посадки в літак прописує, що спочатку на борт будуть заходити пасажири першого класу, власники карт високих рівнів програми лояльності, люди з інвалідністю, діючі військові та сім'ї з маленькими дітьми.

Далі на борт пускатимуть пасажирів з місцями біля вікна, за ними в літак заходитимуть мандрівники з середніми місцями, а потім пасажири з місцями біля проходу.

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Це означає, що пасажири з найдешевшими квитками Economy basic будуть заходити на борт літака останніми, коли місце на полицях для ручної поклажі буде зайнято речами інших пасажирів, які потрапили в салон раніше.

Нова модель посадки в літак, за оцінками United Airlines, допоможе прискорити процес на 2 хвилини і буде застосовуватися на внутрішніх та деяких міжнародних маршрутах.

Хоча такий час здається незначним, в деяких випадках він може допомогти уникнути додаткових затримок у зайнятих аеропортах.

Сандали за участю United Airlines

У 2017 році авіакомпанія продала занадто багато квитків на літак, в наслідок чого екіпаж попросив чотирьох пасажирів залишити свої місця для розміщення співробітників United Airlines.

Після того, як пасажири відмовилися, їх це змусили зробити самі співробітники авіакомпанії. Одного з них довелося виводити з літака із застосуванням сили. В результаті інциденту пасажир отримав струс мозку, перелом носа та втратив кількох зубів.

Згодом United Airlines уклала мирову угоду з пасажиром, якого виволокли з літака.

Ще один скандал пов'язаний з тим, що пасажира United Airlines вжалив скорпіон.

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