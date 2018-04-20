«Укрзалізниця» додала поїздів на травневі свята (список)

На травневі свята призначили 20 додаткових поїздів.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період травневих свят призначила 20 додаткових поїздів.

Читайте такожКвитки на потяги можуть подорожчати після травневих свят

Про це повідомив в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Призначили 20 додаткових поїздів на травневі вихідні. Відсьогодні квитки вже у продажу», - написав він.

Зокрема, у період з 27 квітня по 2 травня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 27, 28 квітня та 1 травня. З Києва відправлення о 08:03 і прибуття до Львова о 17:55. Зі Львова поїзд вирушить об 11:58 і прибуде до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів курсуватиме 28 квітня і 1 травня. З Києва відправлення о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. Зі Львова поїзд вирушить о 09:40 і прибуде до Києва о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ - Львів курсуватиме 27 квітня і 1 травня. З Києва відправлення о 23:31 і прибуття до Львова о 5:43. Зі Львова поїзд вирушить о 23:00 і прибуде до Києва о 5:18.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель відправиться в рейси 27 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд відправиться об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 28 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 6:06, прибуття до Хмельницького о 13:02. З Хмельницького поїзд відправиться о 14:04 та прибуде до столиці о 20:43.

Поїзд № 239 Київ - Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 і 30 квітня і 2 травня, а в зворотному напрямку - 26, 28, 29 і 30 квітня і 1 травня. З Києва відправлення о 19:44 і прибуття в Ужгород о 10:56. З Ужгорода поїзд відправиться о 19:05 та прибуде до Києва о 10:09.

Поїзд № 249 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме 27 і 30 квітня, а у зворотному напрямку - 1 травня. З Києва відправлення о 15:21 і прибуття до Чернівців о 08:15. З Чернівців потяг відправиться о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 292/291 Хмельницький - Київ здійснить рейс 27 квітня, а у зворотному напрямку - 2 травня. Відправлення з Хмельницького о 06:59, прибуття до Києва о 13:55. З Києва поїзд вирушить о 10:09 і прибуде до Хмельницького о 15:10.

Поїзд № 162/161 Миколаїв - Київ відправиться в рейси 30 квітня і 1 травня. Відправлення з Миколаєва о 23:17 і прибуття до Києва о 8:42. Зворотно з Києва поїзд вирушить о 14:46 і прибуде до Миколаєва о 5:56.

Поїзд № 211/212 Черкаси - Київ курсуватиме 28 квітня, а у зворотному напрямку - 2 травня. Відправлення з Черкас о 13:17 і прибуття до Києва о 18:45. З Києва поїзд відправлятиметься о 10:34 і прибуватиме до Черкас о 14:27.

Поїзд № 223/224 Київ - Одеса курсуватиме 28 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 7:38 і прибуття до Одеси о 17:41. З Одеси поїзд відправлятиметься об 11:07 і прибуватиме до Києва о 20:37.

Поїзд № 201/202 Дніпро - Київ курсуватиме 28 і 29 квітня, а у зворотному напрямку - 2 травня. Відправлення з Дніпра о 20:42 і прибуття до Києва о 4:54. З Києва поїзд відправлятиметься о 21:42 і прибуватиме до Дніпра о 06:20.

Поїзд № 201 Київ - Жмеринка здійснить один рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 13:22 і прибуття до Жмеринки о 17:55.

Поїзд № 164/163 Київ - Харків курсуватиме 28 квітня і 1 травня. З Києва відправлення о 6:52 і прибуття до Харкова о 15:03. З Харкова поїзд відправиться о 12:49 та прибуде до Києва о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук - Київ здійснить додатковий рейс 1 травня, а у зворотному напрямку - 2 травня. Відправлення з Кременчука о 10:34 і прибуття до Києва о 19:15. У зворотному напрямку відправлення з Києва о 09:05, прибуття до Кременчука о 19:14.

Поїзд № 780/779 Вінниця - Суми курсуватиме 27, 28, 29 і 30 квітня і 1 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43 і прибуття до Сум о 21:33. З Сум поїзд відправлятиметься о 05:30 і прибуватиме до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 235 Харків - Ужгород здійснить додаткові рейси 27 і 30 квітня, а у зворотному напрямку - 28 квітня і 1 травня. Відправлення з Харкова о 10:27 і прибуття до Ужгорода об 11:50. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода о 18:00, прибуття до Харкова о 19:30.

Поїзд № 168 Львів - Одеса курсуватиме 28 квітня і 1 травня. Відправлення зі Львова о 09:15 і прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:03 і прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 276/275 Львів - Дніпро здійснить додаткові рейси 27, 29 квітня і 1 травня, а у зворотному напрямку - 26, 28, 30 квітня і 2 травня. Відправлення зі Львова о 13:00 і прибуття до Дніпра о 8:15. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 16:30, прибуття до Львова о 10:55.

Поїзд № 92 Костянтинівка - Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 квітня, а у зворотному напрямку - 26, 28, 30 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 і прибуття до Одеси о 08:07, з Одеси поїзд відправиться о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила до Великодня 26 додаткових поїздів.