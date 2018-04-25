У Turkish Airlines розповіли про маршрутні вподобання українських пасажирів

Близько 30% пасажирів слідують до Стамбула, а 70% мандрівників, які обрали рейси турецької авіакомпанії, продовжують переліт далі, зробивши пересадку в Стамбулі.

Пасажири на рейсах Turkish Airlines найчастіше летять до Стамбулу або з пересадкою в Стамбулі в Анталью, Нью-Йорк, Чикаго, Мальдіви, Барселону, Сеул і Бангкок.

Про це повідомив журналістам на прес-конференції в Борисполі віце-президент компанії з продажу в Східній Європі та в Балканському регіоні Емре Меневше, передає avianews.com.

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Як уточнив генеральний директор представництва Turkish Airlines в Києві Дінчер Саїджи, близько 30% пасажирів слідують в Стамбул, а 70% мандрівників, які обрали рейси турецької авіакомпанії, продовжують переліт далі, зробивши пересадку в Стамбулі.

При цьому пасажирам, які обрали тривалу пересадку в Стамбулі понад 20 годин при польоті за певними напрямами авіакомпанія надає безкоштовне проживання в готелях Стамбула в рамках програми Stopover in Istanbul.

Також повідомляється, що за підсумками 2017 року Turkish Airlines перевезла понад 600 тис. пасажирів на рейсах між містами і Стамбулом, що на 18% перевищило показник 2016 року.

Зараз Turkish Airlines літає зі Стамбула в шість міст України: Київ, Львів, Одесу, Житомир, Запоріжжя і Харків.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше Turkish Airlines продали свій найдорожчий в історії квиток.