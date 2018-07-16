Сервіс Booking заборонив бронювати житло в Криму

У зв'язку з санкціями Booking.com не дозволено пропонувати послуги, безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Криму.

Сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти розміщення в анексованому Криму.

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Сайт компанії повідомляє про це при спробі зарезервувати готель, хостел чи квартиру в будь-якій точці окупованого півострова, передають Крим.Реалії. «На жаль, в даний момент на нашому сайті неможливо забронювати проживання в Криму з метою відпочинку», – повідомляється на сайті сервісу.

Власниця одного з хостелів у Судаку на своїй сторінці в Facebook опублікувала офіційну відповідь від сервісу, в якому говориться, що компанія обмежила бронювання через санкцій Євросоюзу.

«Компанія Booking.com завжди прагнутиме дотримуватися усіх відповідних законів, що діють на території, де вона працює. Оскільки Booking.com B. V. базується в Нідерландах, ми повинні дотримуватися торгових санкцій ЄС щодо Криму. Згідно санкцій, компанії Booking.com не дозволено пропонувати послуги, безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Криму», – йдеться у відповіді компанії.

У грудні 2016 року Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження щодо сайту Booking.com за «торгівлю краденим». Зокрема зазначалося, що сервіс «проводить операції і продає проживання в санаторіях і готелях Криму, вкрадених в України».

Пізніше Booking.com зробив доступним пошук і бронювання проживання в анексованому Криму тільки для тих, хто подорожує не в цілях відпочинку.

У травні 2017 року Booking.com позначив Крим як частину України.