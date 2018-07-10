"Можна приймати фекальні ванни": журналісти показали найбільш смердючий курорт Криму (фото)

12:18, 10 липня 2018
Суспільство
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Журналісти показали кадри з Рибачого / фото ru.krymr.com

Протягом останніх років курорт села Рибаче в окупованому Криму здобув погану славу найбільш смердючого місця на всьому Південному березі.

"У Криму є не тільки грязьові ванни, але й фекальні. Таку екзотичну процедуру можна абсолютно безкоштовно отримати на пляжах курортного села Рибаче", – заявив минулого року один з провідних кримських телеканалів, передає "Крим.Реалії".

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За словами місцевих жителів, в море цілий рік зливають каналізацію приватні елінги та кафе, в результаті чого селу загрожує екологічна катастрофа. Російські контролювальні органи пообіцяли виправити ситуацію, але про якісь практичні кроки відтоді нічого не повідомлялося.

Нині в Рибачому у розпалі "високий" курортний сезон. Здається, що в сільських пляжно-гастрономічних буднях нічого не змінилося. Правда, колишніх "ароматів" поки не відчувається.

фото ru.krymr.com
фото ru.krymr.com

Як повідомляв УНІАН, схоже, Кримський міст, який так прагнули швидше добудувати окупанти, очікуваного напливу туристів їм не приніс. У мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.

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Теги: #Крим#фото