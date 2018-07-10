"Можна приймати фекальні ванни": журналісти показали найбільш смердючий курорт Криму (фото)

Особливого напливу відпочивальників у Рибачому немає, зазначають журналісти.

Протягом останніх років курорт села Рибаче в окупованому Криму здобув погану славу найбільш смердючого місця на всьому Південному березі.

"У Криму є не тільки грязьові ванни, але й фекальні. Таку екзотичну процедуру можна абсолютно безкоштовно отримати на пляжах курортного села Рибаче", – заявив минулого року один з провідних кримських телеканалів, передає "Крим.Реалії".

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За словами місцевих жителів, в море цілий рік зливають каналізацію приватні елінги та кафе, в результаті чого селу загрожує екологічна катастрофа. Російські контролювальні органи пообіцяли виправити ситуацію, але про якісь практичні кроки відтоді нічого не повідомлялося.

Нині в Рибачому у розпалі "високий" курортний сезон. Здається, що в сільських пляжно-гастрономічних буднях нічого не змінилося. Правда, колишніх "ароматів" поки не відчувається.

Як повідомляв УНІАН, схоже, Кримський міст, який так прагнули швидше добудувати окупанти, очікуваного напливу туристів їм не приніс. У мережі показали фотографії з Керченського мосту, на якому не видно практично жодного автомобіля.