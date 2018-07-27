На Тернопільщині 29 липня відбудеться Свято замку в Скалаті

В рамках заходу запланована концертна програма, лицарські бої, забави, вогняне шоу та багато іншого.

У Тернопільській області у неділю, 29 липня 2018 года, відбудеться Свято замку у Скалаті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Підволочиської райдержадміністрації, основне святкове дійство відбудеться на території Скалатського замку.

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Зокрема, для гостей будуть проведені майстер-класи у містечку майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

Крім цього, в рамках заходу запланована концертна програма, лицарські бої, забави, вогняне шоу тощо.

Спеціальний гість Свята замку – гурт «Тріода».

Також заплановано частування учасників та гостей свята.

Зазначимо, фортифікаційну споруду у Скалаті було зведено у 1630 році. Кути замку були зміцнені 4 вежами. В роки Першої світової війни замок зазнав значного руйнування.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Тернопільщині у Вишнівецькому палаці 18 століття відкрили відреставровану Дзеркальну залу.