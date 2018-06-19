На Тернопільщині у Вишнівецькому палаці 18 століття відкрили Дзеркальну залу, відреставровану за 8,1 мільйонів гривень (фото)

Палац у Вишнівці, збудований у XVIII ст., був родовою резиденцією однієї із найвпливовіших династій Східної Європи – князів Вишневецьких, які походять із давнього українського роду.

На Тернопільщині у Вишнівецькому палаці 18 століття сьогодні відкрили Дзеркальну залу, відреставровану за 8,1 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті прийняла дружина Президента України Марина Порошенко, посол США в Україні Марі Йованович, голова ТОДА Степан Барна та представники місцевої влади та громадськості.

У 2015 році національний заповідник «Замки Тернопілля», до складу якого входить палац, виграв грант Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини на реставрацію зали у сумі 159 тисяч доларів, ще 4 мільйони гривень з того часу на ці ж цілі надало Міністерство культури України.

«Відновлення палацу має державне значення. Завдяки таким проектам ми передаємо нашу культурну спадщину наступним поколінням. Нам є чим пишатися. Цей палац належав одній з найвпливовіших родин того часу – князям Вишнівецьким, тут збиралися монархи з багатьох країн світу. За архітектурною неповторністю Вишнівецька резиденція така ж цінна для України, як палац князів Радзівілів у Білорусі, або королівський Вавель у Польщі чи Версаль у Франції. А співпраця з посольством США в Україні у відновленні цього палацу дає нам надію, що спільними зусиллями ми реалізуємо ще не один проект із збереження культурних та історичних пам’яток нашої держави, які є невід’ємною частиною світової історії», – сказала під час виступу Порошенко.

Посол США Йованович зазначила, що відновлення «Дзеркальної зали» сприятиме і покращенню економічної ситуації у місті.

«У палаці можна побачити, як люди колись жили, що вони робили. Від побаченого у реставрованій «Дзеркалній залі» мене взагалі переповнюють емоції. Тепер вона притягувати до себе мандрівників, студентів, науковців. Я думаю, істотно зросте потік туристів до палацу, а це в свою чергу сприятиме збільшенню робочих місць», – зауважила посол.

Голова ТОДА відзначив, що в Тернопільській області розташовано найбільше в Україні замків, які зараз намагаються реставровувати аби принаймні проводити можливі ремонтні роботи.

«У відновлення замків Тернопілля держава вклала 14,5 млн грн, зокрема в реставрацію «Дзеркальної зали – понад 4 млн грн. І це не останній проект, який в нас будуть реалізовувати в напрямку збереження історичних пам’яток. Загалом у нас є 34 замки, які потребують підтримки з боку держави та міжнародних організацій. Це замки, які мають споріднену історію з багатьма країнами Європи і світу, вони є пам’яткою нашого цивілізаційного вибору, нашої історичної спадщини. Я вдячний усім, хто долучився до відродження пам’ятки і сподіваюся, що наша співпраця в цій царині продовжиться», – сказав Барна.

Довідка УНІАН. Палац у Вишнівці, збудований у XVIII ст., був родовою резиденцією однієї із найвпливовіших династій Східної Європи – князів Вишневецьких, які походять із давнього українського роду.

Із середини ХІХ ст. палац зазнав значних ушкоджень, а після Другої світової війни від розкішного маєтку залишилися лише стіни. У радянські часи відбудова палацу відбувалася без врахування мистецької цінності споруди. Зокрема, на місці колишньої дзеркальної зали було облаштовано кінотеатр.

Наприкінці ХХ ст. Вишнівецький палац увійшов до складу Національного заповідника «Замки Тернопілля», концепція розвитку якого передбачала відновлення дзеркальної зали в її первинному вигляді. Реставраційні роботи тривали понад 2 роки.