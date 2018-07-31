Безвізом з ЄС вже скористалися більше мільйона українців - Порошенко

Безвізовий режим із країнам Шенгенської зони вже діє більше року.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що після запровадження 11 червня 2017 року безвізового режиму з Європейським Союзом вже більше мільйона українців скористалися безвізом.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися більше мільйона українців!" - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони. Вони не повинні шукати притулку або намагатися працевлаштуватися. Це буде порушенням європейського законодавства. Також українці для відвідування країн Євросоюзу повинні довести свою мету поїздки.

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Україні для запровадження безвізового режиму з ЄС необхідно було виконати 144 вимоги. У Євросоюзі неодноразово наголошували, що українці виконали всі умови.

Водночас у ЄС створили законодавче підгрунтя для призупинення безвізових режимів з будь-якими країнами, чиї громадяни порушують умови дотримання безвізового режиму. Зокрема, цей механізм може бути застосований в разі виникнення міграційних ризиків.

23 січня 2018 року візова робоча група Ради ЄС погодилася з висновками Європейської комісії щодо механізму призупинення безвізового режиму, в тому числі, і стосовно України. У доповіді зазначалося, що Україна відповідає вимогам, які необхідні для продовження чинності безвізового режиму, але вона має продовжувати реформи і боротися з корупцією. Також українські органи влади повинні продовжувати заходи з протидії нелегальній міграції та відмиванню коштів.