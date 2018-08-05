Євроконтроль спрогнозував "катастрофічне перевантаження" аеропортів Європи в майбутньому

За два десятиліття аеропорти обслуговуватимуть на чотири мільйони рейсів більше, а пасажиропотік збільшиться на 360 мільйонів осіб.

Через 20 років найбільші летовища Європи зіштовхнуться з катастрофічною перевантаженістю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал RTBF. Як додали в Європейській організації з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль), до 2040 року аеропорти будуть не в змозі впоратися з масштабами повітряного трафіку – головним чином через розвиток бюджетних авіакомпаній.

За два десятиліття аеропорти обслуговуватимуть на чотири мільйони рейсів більше, а пасажиропотік збільшиться на 360 млн осіб.

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Ці обставини спричинять затримки у виконанні рейсів: кількість рейсів із запізненням понад годину зросте в сім разів.

Щоб вирішити цю проблему, аеропорти необхідно розширити та збільшити місткість літаків, кількість рейсів – скоротити.

Раніше повідомлялося, що у львівському аеропорту затримуються два рейси Azur Air.