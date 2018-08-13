У Кенії Бегемот вбив туриста з Тайваню

Двоє туристів підійшли до дикої тварини занадто близько.

У Кенії загинув 66-річний турист з Тайваню Чанг Мінг Чуань, який намагався сфотографувати бегемота. Дика тварина завдала чоловікові смертельних травм.

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Як повідомляє BBC, інцидент стався в заповідній зоні в районі озера Найваша, у 90 кілометрах від столиці країни Найробі. Другий турист, тайванець Ву Пенг Ті отримав незначні травми.

За словами свідків, двоє чоловіків підійшли до тварин занадто близько. Чоловік, що важко пострадав від нападу, був госпіталізований з потужною кровотечею, та пізніше помер.

Відзначається, що цього року від нападу бегемотів в регіоні загинули 6 осіб.

У квітні повідомлялося, що в африканській Танзанії молодий гепард застрибнув у джип до туристів, які виїхали на Сафарі.