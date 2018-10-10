Українцям порадили не їхати у північну частину штату Флорида через ураган
Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися від відвідування північної частини американського штату Флорида через наближення урагану "Майкл".
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Про це йдеться у рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України у зв'яку з наближенням урагану "Майкл" до США.
"У зв’язку з наближенням потужного урагану «Майкл» до північної частини штату Флорида (Мексиканська затока) в 22 округах оголошено надзвичайний стан. Особлива небезпека загрожує жителям прибережних до затоки округів (міста Панама сіті та Апалачікола)", - йдеться у повідомленні.
"МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у цьому регіоні або планують його відвідати, утриматися найближчим часом від поїздок, відстежувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту", - заявили дипломати.
Також українцям рекомендується у випадку потрапляння у надзвичайні ситуації на території США звертатися до посольства України в цій країні за номером телефону: +1-202-322 2616, адреса електронної пошти emb_us@mfa.gov.ua або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.