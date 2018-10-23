Пасажири розкритикували Ryanair через відмову захистити пасажирку

Конфлікт, що розгорівся в салоні літака, зняв один з пасажирів сусіднього ряду, і це відео в інтернеті було переглянуто більш ніж 5 млн разів.

Ірландський лоукостер Ryanair викликав обурення авіапасажирів і громадськості по всьому світу через дії екіпажу під час конфліктної ситуації на одному з рейсів.

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Конфлікт виник 18 жовтня перед вильотом літака з Барселони в Лондон, передає kommersant. Один з пасажирів влаштував скандал, вживаючи образливі вислови стосовно літньої чорношкірої жінки. Чоловіку не сподобалося, що його місце виявилося поруч з нею. Обзиваючи її «старою коровою» і «потворною чорною мерзотою», пасажир вимагав, щоб літня жінка пересіла на інше місце, а не то він сам її пересадить куди-небудь. Стюард спробував залагодити ситуацію, пояснивши чоловіку, що він розмовляє «надто грубо» і йому «необхідно заспокоїтися».

Конфлікт, що розгорівся, зняв один з пасажирів сусіднього ряду, і це відео було переглянуто більш ніж 5 млн разів. Обурення інших пасажирів і користувачів мережі викликала позиція екіпажу: вони не висадили пасажира-скандаліста, як того вимагали інші пасажири, а залишили його на колишньому місці - довелося пересідати літній жінці. Дочка жінки, яка летіла разом з нею, заявила, що ніколи більше не буде користуватися послугами Ryanair, і її позицію підтримали тисячі користувачів, зробивши відповідні заяви в мережах про бойкот авіакомпанії.

Коментуючи ситуацію, Ryanair заявила, що вони дотримуються «строгих правил щодо пасажирів, які порушують громадський порядок», і не потерплять «подібної поведінки». Компанія запевнила, що не залишить цей випадок без розгляду і подібна поведінка тягне за собою заборону для пасажира на перельоти її рейсами. Тим часом іспанські правоохоронні органи спільно з британською поліцією ведуть своє розслідування.