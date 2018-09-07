Ryanair запустить 8 нових рейсів між Україною і Польщею

Авіакомпанія запустить нові рейси в Україну з Варшави, Бидгоща, Кракова, Познані та Вроцлава.

Ірландський лоукостер Ryanair має намір в 2019 році істотно розширити свою присутність на ринку Польщі, запустивши з 6 польських аеропортів 17 нових рейсів, 8 з яких - у Київ і Львів.

Про це повідомляє ЦТС.

Читайте такожFlydubai з 28 жовтня перенесення всього арс рейсі до аеропорту "Бориспіль"

Зокрема, з Варшави планується 4 нових рейсу (Амман, Київ, Львів, Марсель); з Бидгоща - 2 (Глазго і Київ); з Кракова - 5 (Амман, Бордо, Гамбург, Київ, Львів); з Познані - 3 (Корк, Київ, Стокгольм); з Вроцлава - 1 (Київ).

Також Ryanair повідомили про намір у наступному році розмістити на своїх польських базах у Варшаві (Модлін) і Кракові по одному літаку.

З урахуванням додавання зазначених частот лоукостер планує в наступному році перевезти на своїх польських рейсах 12,5 млн пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, перший "український" рейс Ryanair вилетів з Києва до Берліна. Прихід Ryanair в Україну вдалося лише з другої спроби, полноцено компанія почне виконувати українські рейси вже з жовтня цього року.