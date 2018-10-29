У Стамбулі відкрили аеропорт, який стане найбільшим у світі (фоторепортаж)

В майбутньому аеропорт зможе щорічно обслуговувати 200 мільйонів пасажирів.

У Стамбулі відкрився новий аеропорт, будівництво якого тривало 10 років, і в майбутньому стане найбільшим у світі.

Аеропорт відкрив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє Anadolu. Перший етап буде обслуговувати до 90 млн осіб на рік.

Загальна площа території аеропорту складе 76,5 мільйона квадратних метрів. Інші етапи аеропорту будуть введені в дію до 2023 року, що залежить від зростання пасажиропотоку.

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Будівництво першого етапу аеропорту завершилося за 42 місяці. На першому етапі аеропорт буде щорічно обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів. У ньому будуть зайняті близько 200 тисяч фахівців.

"Новий повітряний хаб буде мати шість злітно-посадкових смуг, стоянку на 500 повітряних суден, відкрите і закрите паркування на 70 тисяч автомобілів. Після того, як будуть відкриті всі етапи аеропорт зможе щорічно обслуговувати 200 мільйонів пасажирів і стане найбільшим у світі", - сказано в повідомленні.

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