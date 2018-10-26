Найбільший у світі літак-амфібія вперше злетів з води (відео)

Це найбільший у світі літак-амфібія із тих, що готуються до серійного виробництва.

Перший китайський великогабаритний літак-амфібія AG600 20 жовтня 2018 року вперше злетів з води.

Як повідомляє N+1 з посиланням на Flightglobal, випробування відбулися у водосховищі на річці Чжанхе в Цзінмені провінції Хубей.

Злетівши, літак виконав кілька кіл на гідроаеродромом, після чого успішно сів на воду.

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Літак-амфібія є відносно універсальним літальним апаратом, що здатен використовувати для зльоту й посадки як аеродром на суходолі, так і водну поверхню. Така універсальність дозволяє значно розширити зони використання літака.

Льотні випробування гідролітака на воді дозволяють перевірити роботу його двигунів в умовах підвищеної вологості, герметичність корпусу та всі системи управління. Випробування AG600 на воді проводяться з серпня поточного року.

Під час нового етапу випробувань, що почався 20 жовтня, AG600 з'їхав з берега у воду, прибрав шасі, після чого успішно розігнався і злетів. Після посадки на воду літак випустив шасі, а потім виїхав на берег. Інші подробиці цих випробувань не розкриваються.

Відео: New China TV

Як повідомляв УНІАН, свій перший випробувальний політ розроблений Китаєм літак-амфібія AG600 здійснив в південно-китайській провінції Гуандун у грудні 2017 року.

Це найбільший у світі літак-амфібія із тих, що готуються до серійного виробництва. Його довжина становить 37 метрів, а розмах крила - 38,8 метра. Максимальна злітна маса літака становить 53,5 тонни. Гідролітак може виконувати польоти на відстань до п'яти тисяч кілометрів. AG600 здатен перевозити до 50 людей і виконувати польоти на швидкості до 570 кілометрів на годину.

AG600 здатний знаходитися в повітрі до 12 годин. У версії, призначеній для пожежогасіння, новий китайський гідролітак зможе набирати воду з водойм в режимі глісування зі швидкістю 0,6 тонни на секунду. Наразі розробники вже отримали замовлення на поставку 17 гідролітаків.