У Ryanair повідомили про новий рейс для українців

Авіакомпанія може розпочати польоти з Києва до Ейлата.

Літаки авіакомпанії Ryanair можуть почати літати з України до Ізраїлю.

Читайте такожRyanair почав виконувати перельоти з "Борисполя" до шести європейських міст

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на комерційного директора компанії Девід О'Брайан.

"Ми вже завершили формування маршрутної мережі на літній сезон. До мого рідного Дубліна, а також до Софії, Манчестера, Пафоса і Афін. Можливо, у майбутньому ми запропонуємо як новий напрямок ізраїльський Ейлат, якщо випаде така можливість", - наголосив він.

За словами О'Брайана, компанія не планує відмову від якихось маршрутів.

"Щорічно не більше 4% усіх наших маршрутів виявляються недостатньо прибутковими з різних причин, тож ми вносимо певні зміни до маршрутної мережі, але повністю від цих напрямків не відмовляємося - спостерігаємо за їхньою динамікою протягом наступного року", - пояснив він.

Водночас комерційний директор Ryanair зазначив, що на Канари поки що відкривати рейс не збираються.

Окремо О'Брайан розповів, що кількість українців, які подорожують до Європи, та іноземців, які прилітають до України, однакова.

"На даний момент пропорція становить приблизно 50/50. На початку роботи на українському ринку вона становила приблизно 40/60 на користь українців. Я думаю, це чудовий результат - у нас є стабільний попит і з того, і з іншого боку, ми дозволяємо європейцям відвідувати Україну з метою розвитку ділових контактів, а українцям - відкривати для себе Європу", - резюмував він.