Українці готові платити за лоукости в ЄС не більше 1000 гривень – опитування

Гранична вартість перельоту, за якої послуги авіакомпаній-лоукостерів в країни ЄС будуть цікаві масовому споживачеві, становить 1000 грн у розрахунку на переліт в одну сторону.

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Про це йдеться у дослідженні "Європи без бар'єрів" і "Демініціатив", повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання "Яку ціну ви могли б дозволити собі за квиток на літак в країни ЄС", 28,7% опитаних заявили, що літатимуть, якщо квиток буде не дорожче 500 грн в одну сторону, тобто до 1000 грн за маршрут у обидві сторони.

Ще 14,9% заявили про готовність користуватися послугами лоукостерів, якщо вартість квитка не перевищуватиме 1000 грн (2000 грн в обидві сторони).

Лише незначна частина опитаних визнає готовність користуватися дорожчими авіапослугами. 5,4% літатимуть за ціною до 1-2 тисяч гривень (2000-4000 в обидві сторони), 1,6% готові платити до 5000 грн (10000 в обидві сторони), 0,8% мають намір платити ще більше.

Майже половина опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Це приблизно відповідає кількості тих, хто не має наміру користуватися авіатранспортом навіть у разі масового виходу лоукостерів на український ринок (таких - 45,4%).

Опитування проводилося з 23 жовтня по 5 листопада 2017 року. Було опитано 1614 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні створена національна лоукост-авіакомпанія SkyUp, яка почне роботу в квітні 2018 року.