До топ-7 потрапили курорти в Болгарії, Португалії, Іспанії, Греції та на Кіпрі.

UK Post Office оприлюднило список найдоступніших за ціною напрямків для відпочинку влітку 2023 року на основі восьми цінових показників.

Як пише Travel Off Path, дані не враховують вартість авіаквитків або проживання, оскільки це витрати, які сильно коливаються залежно від індивідуальних потреб та місця проживання туриста.

Топ-7 найдешевших напрямків для літнього відпочинку в Європі в 2023 році

1. Сонячний Берег, Болгарія. Одним з найпопулярніших приморських курортних міст Болгарії є Сонячний Берег, розташоване на березі Чорного моря. Вдень туристи насолоджуються довгим піщаним пляжем, прилеглими пам'ятками і стародавніми руїнами. Коли сонце заходить, Сонячний Берег стає раєм для любителів вечірок, з галасливими клубами та барами, відкритими до світанку.

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Туристи запросто можуть купити тут пляшку пива за 2,30 долара, а обід з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина, обійдеться в середньому всього в 44 долара.

2. Алгарве, Португалія. Найпівденніший регіон Португалії – Алгарве – відомий своїми мальовничими пляжами, оточеними ефектними золотими скелями з теплими і спокійними водами. Щороку Алгарве відвідує близько 4 мільйонів відвідувачів, які стікаються до таких популярних міст, як Фаро та Лагос.

В Алгарве туристи можуть без проблем знайти чашку кави за 1 долар, а обід з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина, коштуватиме менше 50 доларів.

3. Коста-дель-Соль, Іспанія. Цей регіон на півдні Іспанії є популярним пляжним напрямком з кількома чарівними містами, такими як Малага, Марбелья та Міхас. Цей район приваблює безліч туристів, які приїжджають, щоб погрітися під теплим середземноморським сонцем і познайомитися з яскравою іспанською культурою.

На Коста-дель-Соль туристи можуть розраховувати заплатити менше 3 доларів за келих вина і близько 60 доларів за обід з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина.

4. Пафос, Кіпр. Одним з найпопулярніших туристичних районів Кіпру є місто Пафос на південно-західному узбережжі острова. Багато найрозкішніших курортів острова знаходяться поблизу, а місто служить чудовою базою для вивчення навколишніх пляжів, історичних місць та гірських містечок. У Пафосі також є вражаючі археологічні пам'ятки, внесені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У Пафосі чашка кави обійдеться туристу трохи більше ніж в 3 долари, а вечеря з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина, коштуватиме приблизно 68 доларів.

5. Корфу, Греція. Цей прекрасний острів біля кордону Албанії та Греції є домом для історичних палаців, фантастичних пляжів та безлічі чудових готелів. Протягом багатьох років на острів впливали різні культури, включаючи венеціанську, французьку та англійську, що надало йому унікальних культурних особливостей.

На Корфу туристи можуть розраховувати заплатити близько 0,55 долара за пляшку води і 60 доларів за обід з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина.

6. Фуншал, Мадейра. Португальський архіпелаг Мадейра – чудовий європейський напрямок біля північно-західного узбережжя Африки. Приморська столиця регіону Фуншал є найбільшим туристичним центром Мадейри та існує з 1508 року. Місто чудово поєднує історію, культуру, природу та розваги.

У Фуншалі туристи можуть знайти пляшку пива менш ніж за 3 долари, а обід з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина, обійдеться в суму близько 70 доларів.

7. Майорка, Іспанія. Прекрасний острів Майорка, найбільший з Балеарських островів Іспанії, вже давно є популярним туристичним напрямком. Майорка пропонує відвідувачам трохи всього, від сільського життя та оливкових гаїв до незайманих пляжів з легендарними клубами, а також гарне співвідношення ціни та якості.

На Майорці туристи можуть розраховувати заплатити 2,50 долара за каву і менше 70 доларів за вечерю з трьох страв на двох, включаючи пляшку вина.

Як повідомляв УНІАН, раніше найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найпопулярніші пляжі в світі в 2023 році.

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