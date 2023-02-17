Більше за інших влітку 2022 року затримувалися рейси угорського лоукостера Wizz Air.

Аналітики управління цивільної авіації Великобританії визначили авіакомпанії, які зіткнулися з найбільшою кількістю затримок рейсів влітку 2022 року.

Нове дослідження, в рамках якого були проаналізовані понад 385 тисяч рейсів до Великобританії і з неї в пікові місяці літніх канікул в минулому році, показало, що рейси угорського лоукостера Wizz Air затрималися найчастіше, пише Daily Mail.

З'ясувалося, що перевізник здійснив понад 15 тисяч "британських" рейсів, і 66% з них прибули із запізненням більше 15 хвилин. Крім того, у цієї авіакомпанії було зафіксовано найбільший середній час затримки – 55 хвилин.

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Друге місце в антирейтингу дісталося британській чартерній авіакомпанії Tui Airways – 61,3% рейсів із затримкою більше 15 хвилин, а середній час затримки становив 46 хвилин.

На третій сходинці розташувалася німецька Lufthansa з 49,3% рейсів із запізненням більш ніж на 15 хвилин влітку 2022 року. Середній час затримки при цьому склав 23 хвилини.

Топ-10 найбільш непунктуальних авіакомпаній влітку 2022 року

1. Wizz Air (Угорщина) – 65,6% рейсів із затримкою.

2. Tui Airways (Великобританія) – 61,3%.

3. Lufthansa (Німеччина) – 49,3%.

4. Air Portugal (Португалія) – 48,5%.

5. EasyJet (Великобританія) – 47,8%.

6. Ryanair (Ірландія) – 47,1%.

7. Air France (Франція) – 45,3%.

8. Jet2.com (Великобританія) – 45,1%.

9. British Airways (Великобританія) – 44,3%.

10. Virgin Atlantic (Великобританія) – 41,6%.

"Хоча наші дані є ретроспективними, вони служать корисним нагадуванням для відпочиваючих в 2023 році, щоб вони розуміли свої права щодо занадто частих затримок і скасувань рейсів. На рейсах середньої протяжності, наприклад, в Іспанію, Португалію або Грецію, авіакомпанія зобов'язана піклуватися про пасажирів, затриманих більш ніж на три години – незалежно від причини. Це може включати ваучери на безкоштовну їжу та напої або ночівлю в готелі, де це доречно", – пояснила результати дослідження експерт зі страхування подорожей Forbes Advisor Лаура Ховард.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2023 року у зв'язку з глобальним збоєм в ІТ-системах авіакомпанії Lufthansa були скасовані або перенесені всі авіарейси.

Крім того, 17 лютого 2023 року, у зв'язку зі страйком персоналу в семи аеропортах Німеччини були скасування всі рейси.

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