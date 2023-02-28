Вже не перший рік поспіль очолив рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканічному острові Фернанду-де-Норонья біля узбережжя Бразилії.

Найбільша в світі платформа для мандрівників TripAdvisor, яка раніше оголосила найкращі туристичні напрямки на найближчий рік, назвала найпопулярніші пляжі у світі в 2023 році за версією Travellers' Choice Awards.

Зазначається, що у свіжий рейтинг TripAdvisor потрапили як класичні напрямки для пляжного відпочинку з білосніжним піском і блакитною водою, так і непридатні для купання, але неймовірно мальовничі скелясті пляжі.

Традиційно рейтинг складався на основі кількості та якості відгуків про той чи інший пляж, залишених мандрівниками на платформі.

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Вже не перший рік поспіль очолив рейтинг пляж Байя-ду-Санчо на вулканічному острові Фернанду-де-Норонья біля узбережжя Бразилії. "Прекрасний віддалений пляж, до якого можна дістатися лише кам'яними сходами. Величні кручі захоплюють дух", – резюмували укладачі рейтингу.

Друге місце зайняв "спокійний і незайманий" Ігл-Біч на Арубі, а третє – ідеальний для прогулянок на заході сонця Кейбл-Біч в Австралії.

Найкращим європейським пляжем визнали Рейнісф'яру в Ісландії, який посів 4 місце в загальному рейтингу. "Чорний пляж, яскраві спогади. Ніби ми опинилися уві сні. Це місце змушує забути про час", – відзначили мандрівники, які побували тут.

Топ-10 найпопулярніших пляжів світу в 2023 році

1. Байя-ду-Санчо – Фернандо де Норонья, Бразилія.

2. Ігл-Біч – Аруба, Кариби.

3. Кейбл-Біч– Брум, Австралія.

4. Пляж Рейнісф'яра – Вік, Ісландія.

5. Пляж Грейс-Бей – Теркс і Кайкос, Кариби.

6. Прайя-да-Фалезія – Ольос-де-Агу, Португалія.

7. Пляж Радханагар – острів Хавлок, Індія.

8. Спьяджа-дей-Конільї – Сицилія, Італія.

9. Пляж Варадеро – Куба, Кариби.

10. Пляж Каанапалі – Мауї, Гаваї.

Як повідомляв УНІАН, раніше Греція була визнана найпопулярнішою європейською країною для любителів пляжного відпочинку.

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