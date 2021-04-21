Громадян США закликали не відвідувати Україну через високий рівень захворюваності на COVID-19.
Читайте такожПерша країна в ЄС запускає covid-паспорти для поїздокПро це повідомляється на сайті Держдепартаменту США.
"Центри контролю і профілактики захворювань США оприлюднили повідомлення про четвертий рівень загрози здоров'ю під час подорожей в Україну через коронавірус, вказавши на дуже високий рівень захворюваності COVID-19 в країні", - йдеться в повідомленні.
Також американцям радять не їхати в Крим і в східні райони Донецької та Луганської областей, особливо непідконтрольні уряду.
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