Місцевий бізнес скаржиться, що "одноденні" туристи нічого не купують, а тільки навантажують міську інфраструктуру.

У Венеції навіть місцевий бізнес, який заробляє на туристах, почав виступати за жорсткіші обмеження для гостей міста. Про це пише Bild.

Видання зазначає, що Венеція і так уже три роки стягує з гостей плату в розмірі 5-10 євро, збираючи понад 5,4 мільйона євро за сезон. А в історичний центр міста в певні дні та години пускають тільки за попередньо купленими квитками.

Проте власник місцевого ювелірного магазину і за сумісництвом голова асоціації "Пьяцца Сан-Марко" Сетрак Токацьян вважає чинні обмеження недостатніми. Він пропонує різко підвищити плату за в'їзд у місто для туристів - до 100 євро за людину.

Відео дня

Він, зокрема, незадоволений тим, що місто відвідує занадто багато "одноденних" туристів, які прибувають здебільшого автобусами. За його словами, такі мандрівники часто витрачають занадто мало грошей, але створюють навантаження на міську інфраструктуру.

Втома від туристів у Європі

Як писав УНІАН, у популярних туристичних центрах південної Європи наростає невдоволення потоками гостей, які роблять нестерпним життя місцевих жителів. Так, ми розповідали, що в італійській провінції Південний Тіроль місцеві фермери почали самовільно вимагати плату з туристів за прогулянку в горах.

Також ми писали, що на середземноморському острові Майорка, що належить Іспанії, протести проти туристів стали настільки системними, що почали приносити збитки бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: