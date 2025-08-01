Зі свого боку місцева влада заявляє, що ця ініціатива має сумнівну законність.

В Італії почали брати з туристів плату в розмірі 5 євро за піші прогулянки громадською пішохідною стежкою в Доломітових Альпах. Таким чином місцеві фермери протестують проти надмірного туризму.

Як пише The Telegraph, чотири фермери встановили турнікет на маршруті, що в'ється через луки та сінники на вершину гори Сечеда – мальовниче гірське плато в німецькомовній провінції Південний Тіроль.

Зазначається, що ця стежка веде до точки, звідки відкриваються захопливі краєвиди на гірський масив Одле, і вона стає дедалі популярнішою серед туристів: минулого тижня за один день її відвідали 8 тисяч осіб.

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Тим часом критики ініціативи стверджують, що вона порушує давно усталене право на вільне пересування горами, і такі дії можуть викликати ефект доміно: інші фермери в Альпах можуть піддатися спокусі наслідувати їхній приклад.

Наразі в Італії лише далеко не всі місця беруть плату з пішоходів, включно з Віа дель Аморе ("Стежкою кохання") на узбережжі Чінкве-Терре в північно-західній частині Лігурії.

При цьому наголошується, що турнікет був встановлений на короткий час у липні, а самі фермери заявили, що це був навмисний провокаційний крок, покликаний спонукати владу надати їм допомогу. Потім турнікет прибрали, але він відновив роботу цього тижня, оскільки фермери не отримали жодного фідбеку від влади.

"Це крик про допомогу. Ми сподівалися на дзвінок від уряду провінції, але не отримали нічого, тільки порожні слова, нічого по суті. Ми навіть не отримали розпорядження про припинення протиправних дій. Влада повинна зрозуміти, що, хоча оператори канатних доріг отримують величезні гроші від навали туристів, ми нічого не заробляємо, і при цьому нам доводиться нести витрати за шкоду, заподіяну нашій землі, й за сміття, яке залишають після себе неслухняні відвідувачі", – поскаржився місцевий фермер Георг Рабанзер, через землю якого проходить стежка.

У свою чергу місцева влада заявляє, що турнікет має сумнівну законність.

"Ми не розуміємо, на якій юридичній підставі стягується плата за вхід. Схоже, власники просто хочуть трохи заробити", – сказав президент туристичної асоціації містечка Санта-Крістіна Лукас Демец.

Також він заявив, що цього літа в цьому районі для управління потоками туристів і забезпечення їхньої відповідальної поведінки було найнято чотирьох єгерів.

"Ситуація помітно покращилася, і навіть проблема зі сміттям не така серйозна, як стверджують фермери", – заявив Демец місцевій газеті Alto Adige.

З ним погодився голова регіонального відділення Club Alpino Italiano (Італійського альпійського клубу) Карло Альберто Дзанелла, заявивши, що доступ у гори має залишатися безкоштовним для всіх.

"Я не хочу, щоб Південний Тіроль перетворився на країну турнікетів. Немислимо, щоб кожен власник землі, якою прокладено пішохідні стежки, почав стягувати плату за доступ", – зазначив він.

Дебати про турнікети розгорілися на тлі туристичного буму в горах Італії цього літа, коли багато відпочивальників відмовилися від традиційного пляжного відпочинку через палючу спеку.

При цьому величезна кількість туристів призвела до великої кількості нещасних випадків у Доломітових Альпах: цього літа загинуло понад 80 туристів, велосипедистів і парапланеристів.

Як різні країни світу борються з надмірним туризмом

Як раніше повідомляв УНІАН, найактивніше проти туристів протестують в Іспанії. За останній час там запровадили цілу низку обмежень, які насамперед стосуються короткострокової оренди житла. Це вже призвело до зниження інтересу іноземців до країни, а також скарг місцевого бізнесу на зниження доходів.

Тим часом деякі країни, як, наприклад, Греція, вирішили брати додаткову плату за відвідування найпопулярніших островів круїзними лайнерами, а також обмежувати їхню кількість.

Також своє невдоволення масовим напливом туристів останнім часом почали дедалі більше висловлювати жителі паризького району Монмартр. Зокрема, тепер вони пропонують владі запровадити обмеження для туристів.

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