Жителі та прихильники по всій Італії вже понад десять років борються за порятунок історично значущого острова, який, однак, руйнується, від занепаду і приватизації.

Венеційські активісти перетворять частину занедбаного острова на громадський парк, де місцеві жителі зможуть відпочити від мільйонів туристів, які щороку відвідують місто. Про це пише The Independent.

Група Poveglia per Tutti ("Повелья для всіх") заявила, що отримала дозвіл від італійського уряду на перетворення острова Повелья на громадський парк біля лагуни з 1 серпня.

Зазначається, що мешканці та прихильники по всій Італії вже понад десять років борються за порятунок історично значущого острова, що руйнується, від запустіння і приватизації.

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За словами активістів, мета проєкту - створити "громадський парк біля лагуни, відкритий для всіх", керований колективно на основі "практик субсидіарності та активної участі".

Патриція Веклані, одна із засновниць групи, повідомила, що Poveglia per Tutti приділятиме першочергову увагу будівництву "доступного та безпечного посадочного майданчика" і створенню "способу дістатися до острова, не перевантажуючи його туристами".

Цікаво, що вони сподіваються, що ця модель може стати альтернативним баченням для Венеції, де місцеві жителі, за їхніми словами, насилу справляються з надмірним напливом туристів.

Круїзним суднам захід у Венеціанську лагуну і головний канал Джудекка заборонений із серпня 2021 року. ЮНЕСКО привітала цей крок після неодноразових попереджень про те, що великі судна завдають шкоди культовому місту.

Зазначається, що колись Повелья використовувалася як карантинний пункт для хворих на чуму та інші інфекційні захворювання. Пізніше її переобладнали на психіатричну лікарню. Лікарня закрилася 1968 року, і відтоді острів залишається занедбаним. Організація Poveglia per Tutti виділила близько 300 000 євро на перший етап проєкту і планує знайти додаткове фінансування.

У заяві групи сказано, що успіх проєкту обумовлений "тисячами членів, прихильників, асоціацій та організацій", які підтримали цю ідею, навіть перебуваючи на відстані. Організація закликала людей стати волонтерами, поширювати інформацію і допомогти перетворити Poveglia на те, що вони називають "символом нової ідеї управління громадськими активами".

Туризм у Венеції

Венецію зазвичай відвідують близько 30 мільйонів туристів, причому приблизно сім із десяти (або 21 мільйон) залишаються тут лише на один день.

Місто повільно, але впевнено йде під воду: за останні 100 років місто опустилося майже на 25 см, до того ж рівень моря в регіоні піднявся ще на 30 см.

У зв'язку з цим інженер Ентер Театіні запропонував нестандартне рішення - підняти місто, закачавши солону воду глибоко під землю. Це дало б Венеції "два або три десятиліття перепочинку".

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