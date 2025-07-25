За словами представників індустрії гостинності, іноземців відлякують антитуристичні заяви.

Асоціації ресторанів, нічних клубів і магазинів на туристичних курортах останнім часом дедалі частіше покладають провину за зниження доходів на антитуристичні протести.

Зокрема, президент асоціації ресторанів Хуанмі Феррер стверджує, що ці заяви "відлякують відвідувачів", пише Majorca Daily Bulletin.

З ним погодився Мігель Перес-Марса з асоціації нічного життя: "Туристи, у яких ми зацікавлені, йдуть звідси. Вони не відчувають себе бажаними гостями і їдуть в інші місця".

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Зі свого боку президент колегії екскурсоводів Педро Олівер зазначив, що цього літа продажі екскурсій впали на 20%, а найбільше постраждали Вальдемоса, Пальма-де-Майорка і Порт-Сольєр.

"Якщо ви генеруєте негативні новини, які мають наслідки в інших країнах, туристи обирають інші напрямки для відпочинку. Ми даємо зрозуміти, що нам не потрібні туристи і що навколо занадто багатолюдно", – заявив він.

За словами президента екскурсійної фірми Proguies Turístics Біля Росалеса, кількість наданих ними круїзів цього року скоротилася приблизно вдвічі. На його думку, інформація про перенаселеність острова серйозно шкодить іміджу Майорки, що змушує відпочивальників вибирати інші напрямки.

"Туризмофобія і уявлення про те, що туристам тут не раді, сильно шкодять нам", – додав він.

Водночас президент транспортної федерації Рафель Роіг висловлює занепокоєння протестами та графіті: "Не можна поширювати подібні повідомлення, тому що люди не поїдуть туди, де їх не чекають".

При цьому Біль Морагес з однієї з асоціацій таксистів стверджує, що британські туристи найбільше обурені протестами і в підсумку змінили місце відпочинку.

Однак є й ті, хто не вважають протести проблемою. Наприклад, Джоана Манреса з асоціації роздрібних торговців Afedeco вважає, що критика надмірного туризму може відігравати свою роль, але також багато в чому на скорочення туристичних потоків впливає скорочення бюджетів туристів. Тим часом, президент асоціації Pimem Жорді Мора не згоден із твердженням про падіння туризму і відкидає версію про вплив протестів.

"Останній звіт Pimem вказав на п'ятивідсоткове зростання порівняно з 12% минулого року, і це відображає попит, який наближається до межі", – пояснив він.

Водночас видання зазначає, що точно сказати про падіння кількості туристів цього літа можна буде тільки після оголошення офіційної статистики – за липень вона з'явиться тільки на початку вересня.

Антитуристичні настрої в Іспанії

Як повідомляв УНІАН, після зняття ковідних обмежень до Іспанії масово ринули туристи. Однак незабаром це здійняло хвилю антитуристичних протестів – місцеві жителі звинувачували гостей у всіх своїх бідах, від браку житла і високих цін до загроз екології.

При цьому на тій самій Майорці протестувальники проти туристів пішли на радикальні кроки – вони почали заманювати туристів у небезпечні райони.

До літа 2025 року іспанська влада зробила спроби згладити ситуацію, запровадивши низку заборон на оренду нового житла й анонсувавши підняття податків для приватних орендодавців, а також наказавши платформі Airbnb видалити понад 65 тисяч пропозицій.

Тим часом, недавні дані туристичної бізнес-групи Exceltur вказали на падіння інтересу туристів до Іспанії.

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