Виробник літаків планує за 20 років збільшити середню кількість місць у літаках зі 169 до 190.

Найбільший виробник авіатехніки, американська компанія Boeing, яка зараз переживає не найкращі часи через затримки у виробництві та частіші поломки літаків, зважилася на радикальні заходи.

Як пише Bild з посиланням на свіжий прогноз компанії на найближчі 20 років, до 2043 року середню кількість пасажирських місць у комерційних літаках виробництва компанії буде збільшено до 190 проти 169 станом на 2023 рік. Для порівняння, у 2003 році їх було всього 138.

"Ми розглянули це історично, і збільшення кількості місць рівномірно розподілилося між переходом на більші вузькофюзеляжні моделі та ущільненням завдяки додаванню в літак більшої кількості сидінь. І ми віримо, що саме це і відбуватиметься зараз", – пояснив менеджер Boeing Даррен Халст.

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Зазначається, що додавання пасажирських місць у літаках зазвичай досягається за рахунок вужчих сидінь, а також переобладнання туалетів і бортових кухонь. Це дає змогу авіакомпаніям максимально використовувати простір у літаку і таким чином заробити більше, але також створює певні незручності для пасажирів, яким доводиться потіснитися.

Особливо яскравим прикладом є літаки Boeing 737 MAX 8-200 ірландського лоукостера Ryanair, який уже використовує максимальну місткість на 197 пасажирів.

За словами Халста, це є ідеальним прикладом ущільнення, адже такий літак не більший за звичайний Boeing Max 8, але приносить авіакомпанії більше доходів.

"Я думаю, що ми побачимо більше подібного на цьому ринку, чи то літаки Boeing, чи Airbus", – спрогнозував менеджер Boeing.

Зазначається, що тенденція до ущільнення очевидна в усіх регіонах, особливо для рейсів тривалістю дві або менше годин у Європі.

Водночас Халст прогнозує, що тенденція до ущільнення сидінь не триватиме вічно.

"У довгостроковій перспективі ви побачите більше літаків більшого розміру, якщо в авіакомпаній більше не буде можливостей для ущільнення", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що багато авіакомпаній світу почали непомітно позбавляти літаки функції відкидних крісел, щоб уникнути одвічних суперечок між пасажирами.

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