Причина – затримки з поставками нових літаків Boeing, раніше замовлених в США.

Ірландський лоукостер Ryanair, який раніше оголосив про виведення 19 літаків з аеропорту Дубліна, в зимовому розкладі 2023/2024 скоротить кількість рейсів ще через кілька європейських аеропортів через затримки з постачанням нових літаків Boeing 737.

Як повідомляє The Sun з посиланням на прес-службу авіакомпанії, Ryanair мала отримати 27 нових літаків Boeing в період з вересня по грудень 2023 року, але тепер очікується, що ця цифра складе лише 14 лайнерів. Це пов'язано із затримками в роботах на заводі з виробництва фюзеляжів Spirit в Вічіті (штат Канзас) і на ремонтному заводі Boeing в Сіетлі (штат Вашингтон).

"Ми тісно співпрацюємо з Boeing та їхнім постачальником Spirit, щоб мінімізувати затримки доставки. Викликає глибокий жаль, що виробничі проблеми в Вічіті та Сіетлі в черговий раз затримали контрактні поставки Boeing для Ryanair цієї зими", – заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

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При цьому він заявив, що компанія знаходиться в постійному діалозі з Boeing, щоб забезпечити поставку всіх 57 законтрактованих літаків B737 до кінця травня 2024 року, щоб парк Ryanair міг вирости до більш ніж 600 літаків до літнього сезону 2024 року.

В авіакомпанії відзначили, що скасування рейсів, в тому числі через аеропорти Великобританії та Ірландії, почнуться з кінця жовтня, і в найближчі дні всі пасажири, яких це торкнеться, отримають відповідні повідомлення електронною поштою. Пасажирам буде запропоновано повторне бронювання на альтернативних рейсах або повне повернення коштів.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі анонсував поетапне підвищення цін на квитки авіакомпанії, починаючи вже з літа 2023 року.

При цьому тенденція до зростання цін на авіаквитки стосується не тільки Ryanair. Так, дані аналітичної компанії в сфері туризму Mabrian показали, що за останні 24 місяці ціни на авіаквитки зросли в середньому на 31% по всьому світу.

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