В додатку автоматизують реєстрацію ТОВ для фізичних осіб.

В додатку "Дія" тестують ще одну послугу "без чиновників".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

"Автоматичні послуги не тільки зручні для людей, але і допомагають зекономити час державних реєстраторів. Ми порахували, що у минулому році завдяки автоФОП держреєстратори зекономили 7,2 роки часу. Адже раніше на заповнення однієї заявки витрачали 21 хвилину", - зазначив Федоров.

Він додав, що автоматизація реєстрації ТОВ для фізичних осіб — наступний логічний крок.

Люди, які готові взяти участь у бета-тестуванні нової послуги, повинні перейти за посиланням.

Зазначається, що скористатися послугою зможуть громадяни України від 18 років, які мають податковий номер та УНЗР.

Як повідомляв УНІАН, команда Міністерства цифрової трансформації працює над технічним запуском сервісу перевірки справжності нотаріального документа.

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