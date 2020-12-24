Щоб не допустити поширення коронавірусу, всіх лижників старше 14 років зобов'язали носити захисні маски FFP2.

На багатьох гірськолижних курортах Австрії сьогодні починається зимовий сезон - із суворим дотриманням гігієнічних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Читайте такожСтудентка з Британії завезла до Сінгапуру новий штам коронавірусуЯк повідомляє Deutsche Welle, зокрема, всі лижники старше 14 років повинні носити особливо ефективні захисні маски FFP2, якщо вони знаходяться на підйомниках або стоять в черзі.

Однак із цією вимогою згодні не всі курорти. Так, власники гірської залізниці курорту Заальбах хочуть юридично оскаржити це рішення, оскільки контролювати носіння масок складно, але якщо буде виявлено порушення, відповідальність доведеться нести компанії. З цієї причини курорт Зальбах-Хінтерглемм відкриється лише в тому випадку, якщо вимогу носити FFP2-маски буде скасовано.

Також вирішили не відкривати сезон і на гірськолижному курорті в Ішглі, який на початку року став «лідером» із поширення коронавірусу в Європі. Причина полягає в тому, що цей район знаходиться на кордоні Австрії та Швейцарії, і той, хто заїде на територію Швейцарії, повинен буде після повернення відправитися на карантин.

Із 24 грудня запрацюють підйомники, але при цьому готелі та точки громадського харчування в Австрії залишаться закритими до 7 січня.

Таким чином, самі австрійці отримають можливість здійснювати одноденні поїздки в гори, але іноземних туристів там фактично не буде. Тим більше, що з 7 грудня до 10 січня всі, хто приїхав до країни із зон ризику, будуть зобов'язані відправитися на десятиденний карантин.

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Автор: Тамара Отовська