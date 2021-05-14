Для в'їзду українські туристи мають дотримуватися низки вимог.

Греція офіційно дозволила українським туристам в'їзд з 14 травня, однак існують вимоги.

Про це повідомляє Посольство України в Греції.

"Грецьким урядом щойно опубліковано рішення, відповідно до якого з 14 травня 2021 року громадянам України дозволено в’їзд до Греції", - наголошується в повідомленні.

Які вимоги до туристів для в'їзду у Грецію

Умови для в’їзду до Греції передбачають чотири пункти.

По-перше, необхідно заповнити електронну форму PLF (Passenger Locator Form) за електронною адресою travel.gov.gr з контактними даними українських громадян у Греції до їх прибуття до цієї країни. Так, підтвердження заповнення електронної форми PLF, яка автоматично надсилається пасажиру електронною поштою системою, вважається необхідним проїзним документом. Дійсна форма PLF з QR-кодом вважається необхідною для в'їзду на будь-якому в'їзному пункті.

Читайте такожЗ видом на супермісяць: квитки на загадковий "політ в нікуди" розкупили за 2,5 хвилиниПо-друге, необхідно подати сертифікат про щеплення проти COVID-19, зробленого щонайменше за 14 днів до в’їзду. Сертифікат має бути англійською мовою та виданий державним органом відповідно до законодавства.

У сертифікаті, зокрема, зазначається ім’я особи, вказане в паспорті, тип введеної вакцини, кількість доз та дата їх введення, або негативний результат ПЛР-теста на COVID-19, зроблений за останні 72 години до прибуття у Грецію в лабораторії країни походження або транзиту. Приватні лабораторії для тестування мають бути сертифіковані компетентним національним органом.

Окрім того, у сертифікаті може бути інформація про перенесену хворобу або позитивний результат ПЛР-теста чи теста на антиген, зроблених від двох до дев’яти місяців після дати хвороби, зазначеної у сертифікаті.

Цей пункт обов’язково також поширюється на неповнолітніх: від п'яти років і старше.

По-третє, зазначені вище документи для в’їзду подаються туристами персоналу грецької поліції або представникам Генерального секретаріату цивільного захисту для перевірки дійсності та обґрунтованості.

Читайте такожТуреччина з 15 травня звільнить українців від необхідності здавати ПЛР-тести на коронавірусПо-четверте, повітряні та судноплавні компанії, а також автомобільні та залізничні транспортні компанії зобов'язані перевірити туриста перед посадкою, підтвердити наявність у нього необхідних документів, зазначених у пунктах 1 та 2, та в разі порушення цього зобов'язання, мають репатріювати пасажира за власні кошти.

Туризм у Греції під час пандемії коронавірусу

У березні з'явилася інформація, що уряд Греції планує скасувати обмеження на в'їзд для відвідувачів країни, які вакциновані проти коронавірусної хвороби COVID-19.

У травні Греція офіційно відкрила туристичний сезон, оголосивши про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектору країни.

З 15 травня країну зможуть відвідувати туристи, зокрема й іноземні. Також скасовується більша частина карантинних обмежень - заборона на переміщення країною та островами, відвідування музеїв і пляжів та багато іншого.

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Автор: Віталій Саєнко