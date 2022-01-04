Іноземці, щеплені російською вакциною "Спутнік V", в'їхати в Ізраїль поки не зможуть.

Ізраїль з 9 січня відкривається для щеплених і перехворілих іноземних туристів, що прилітають з усіх країн, крім "червоних".

Про це повідомляє сайт NEWSru.co.il.

Туристи повинні зробити ПЛР-тест або антиген-перевірку перед вильотом до Ізраїлю, здати ПЛР-тест відразу після прильоту в аеропорту імені Бен-Гуріона і перебувати на карантині перші 24 години або до отримання негативного ПЛР-тесту.

Іноземці, що не визнані щепленими або не перехворіли, в Ізраїль в'їжджати не можуть.

Читайте такожЧорногорія посилила правила в'їзду для українцівТакож Міністерство охорони здоров'я рекомендує внести зміни до списку "червоних" країн, в які заборонено виїжджати ізраїльтянам. У новому списку залишаться ОАЕ, США, Ефіопія, Великобританія, Танзанія, Мексика, Швейцарія і Туреччина.

Визнаними в Ізраїлі вважаються вакцини: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.

У той же час іноземці, щеплені російською вакциною "Спутнік V", в'їхати в Ізраїль поки не зможуть.

При цьому на сайті Міністерства охорони здоров'я зазначено, що вакцина "Спутнік V" визнається Ізраїлем за умови отримання позитивного результату серологічної перевірки.

Джерела в Міністерстві туризму повідомляють, що МОЗ аргументує відмову впускати в Ізраїль щеплених "Спутніком" відсутністю даних про вплив російської вакцини на штам "Омікрон".

Раніше повідомлялося, що Ізраїль увійшов у п’яту хвилю коронавірусу, попри суворі обмеження для стримування штаму "Омікрон".

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