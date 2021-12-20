Протягом наступних кількох тижнів у країні очікують нового сплеску захворюваності.

Ізраїль увійшов у п’яту хвилю коронавірусу, попри суворі обмеження, які уряд запровадив для стримування штаму "Омікрон". Протягом наступних кількох тижнів у країні очікують нового сплеску захворюваності.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Нафталі Беннетт, пише The Guardian.

За словами глави уряду, на сьогодні в країні підтверджено 134 випадки інфікування COVID-варіантом "Омікрон". Напередодні виявили 705 усіх нових заражень, водночас не було зафіксовано жодного нового летального випадку, а 882 особи одужали.

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Попри те, що нинішні цифри щодо захворюваності невеликі, Омікрон є дуже заразним штамом і випадки інфікування яким подвоюються кожні два-три дні в країнах, де його виявили, попередив Беннетт.

Нагадаємо, ще у вересні в Ізраїлі реєстрували більш ніж 7000 інфікувань щодоби, а в жовтні приріст хворих впав до сотень на день.

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Автор: Вікторія Гордієнко