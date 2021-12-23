Нові правила набирають чинності 27 грудня.

Влада Данії змінила правила в'їзду в країну через ситуацію з коронавірусом. Тепер всі туристи зобов'язані здавати тест на COVID-19, навіть при наявності COVID-сертифіката.

Про це повідомляє The Local.

"Данія вводить нове обмеження, що зобов'язує всіх мандрівників проходити тест на COVID - 19 для в'їзду в країну. Жителі Данії можуть пройти тест протягом 24 годин з моменту прибуття, в той час, як всі інші мандрівники повинні пройти тест до від'їзду", - йдеться в повідомленні.

Дана вимога поширюється на всіх, хто в'їжджає країну, незалежно від того, вакцинована людина чи ні. Міністерство охорони здоров'я Данії вказало, що іноземні туристи можуть зробити ПЛР-тест за 72 години до прибуття в країну або експрес-тест на антиген за 48 годин.

Читайте такожЯкі країни світу відкрили кордони для українцівНові правила набирають чинності 27 Грудня. Попередньо, обмеження діятимуть три тижні - до 17 січня.

Омікрон вирує у світі

18 грудня влада Австрії ввела додаткові обмеження на в'їзд в країну, щоб уповільнити поширення там штаму коронавірусу "Омікрон". З 20 Грудня від в'їжджаючих вимагатимуть документи, що підтверджують наявність триразового щеплення від коронавірусу, або довідку про перенесене За останній рік захворювання ковідом. Тим, хто не зробив третю, бустерну щеплення, доведеться пред'явити негативний ПЛР-тест або негайно відправитися на карантин.

Через перевантаження системи охорони здоров'я у Лондоні і зовсім оголосили режим надзвичайної ситуації. У свою чергу уряд Нідерландів оголосило суворий карантин.

При цьому прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що в країні повернуть вимога носіння масок на вулиці у зв'язку з різким зростанням числа випадків зараження коронавірусом.

Влада Таїланду з 22 грудня суттєво обмежили в'їзд турист. Доступна тільки одна провінція - Пхукет.

А ось Болгарія навпаки відкрилася для туристів з України.

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