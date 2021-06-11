Разом із тим, уряд Ізраїлю продовжив заборону на поїздки до шести країн.

Уряд Ізраїлю на сьогоднішньому засіданні зняв заборону на подорожі до кількох країн, пов'язану з поширенням у них коронавірусу.

Обмеження на поїздки до України, Ефіопії та Туреччини будуть зняті починаючи з понеділка, 14 червня, повідомляє The Times of Israel.

Разом із тим, Ізраїль продовжив заборону на поїздки до Росії, Аргентини, Бразилії, Індії, ПАР і Мексики. Ізраїльтяни, які прагнуть поїхати до будь-якої з цих заборонених країн, мають спершу подати запит до Комітету з питань виключень. А кожен, хто повернеться з цих країн, зобов'язаний перебувати на карантині протягом 14 днів, навіть якщо був щеплений від коронавірусу.

Також Ізраїль випустив попередження про подорожі до Намібії, Уругваю, Сейшельських островів, Болівії, Мальдівів, Непалу, Парагваю та Чилі.

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Відповідні обмеження на виїзд з країни діятимуть до 27 червня, йдеться в заяві уряду.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

В Ізраїлі проти коронавірусу повністю щеплено більшість дорослого населення. Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, Ізраїль є одним із світових лідерів за кількістю вакцинованих від COVID-19.

З 1 червня Ізраїль скасував усі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Причиною цього рішення став низький рівень захворюваності, який зберігається тривалий час.

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Автор: Олександр Топчій