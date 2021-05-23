З 1 червня Ізраїль скасовує всі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.
Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє newsru.co.il.
Як повідомляється, причиною цього рішення став низький рівень захворюваності, який зберігається тривалий час.
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Однак рішення про обов'язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях залишається в силі, і воно буде діяти до тих пір, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.
Крім того, продовжать діяти обмеження на в'їзд і виїзд з Ізраїлю. Фахівці МОЗ країни не виключають, що цей вид обмежень може бути навіть посилений.
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