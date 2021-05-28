До "червоного" списку Ізраїль на сьогодні вніс дев'ять країн, раніше в цьому списку було шість держав.

Ізраїль продовжив заборону на в'їзд із країн, які влада віднесла до "червоної зони" небезпеки за рівнем зараження коронавірусом.

Заборону на поїздки до таких країн Ізраїль продовжив на два тижні, до 16 червня, повідомляє The Jerusalem Post.

До "червоного" списку міністерство охорони здоров'я Ізраїлю на сьогодні віднесло дев'ять країн:

Україна

Ефіопія

Бразилія

ПАР

Індія

Мексика

Туреччина

Росія

Аргентина.

Ізраїльтяни, які повернуться з перелічених країн, мають пройти карантин, навіть якщо вони щеплені або перехворіли на коронавірус.

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Зазначається, що виїзні поїздки до цих країн також заборонені.

Нагадаємо, з 4 травня Ізраїль заборонив в'їзд в країну громадянам України та ще п’яти країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

В Ізраїлі проти коронавірусу повністю щеплено більшість дорослого населення. Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, Ізраїль є одним із світових лідерів за кількістю вакцинованих від COVID-19.

З 1 червня Ізраїль скасовує всі карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Причиною цього рішення став низький рівень захворюваності, який зберігається тривалий час.

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Автор: Олександр Топчій