Всі пасажири мали негативний результат, рейс відбувся.

Авіакомпанія Lufthansa 12 листопада виконала перший рейс, на якому всі пасажири були протестовані на коронавірус і мали негативний результат.

Про це повідомляє avianews.com.

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Як проводиться тестування

Після входу в термінал пасажирам необхідно пройти експрес-тест на антиген COVID-19. Результати аналізів стають відомі протягом 30-60 хвилин. Тільки після того, як медпрацівники введуть в систему інформацію про негативний результат, мандрівник зможе пройти на контроль безпеки.

Тестування є безкоштовним, однак Lufthansa попросила своїх клієнтів приїжджати в аеропорт заздалегідь для проходження процедури.

Ті, хто не бажає проходити перевірку на коронавірус в аеропорту, можуть безкоштовно перебронювати свій квиток на альтернативний рейс або ж показати довідку про проходження ПЛР-тесту не більше ніж за 48 годин до вильоту.

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Автор: УНІАН