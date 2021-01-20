Кабінет міністрів країни продовжив нинішній посилений режим ізоляції до кінця січня.

Влада Ізраїлю змінила правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Відтепер усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов’яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс до країни, пише The Jerusalem Post.

Також Кабінет міністрів країни продовжив нинішній посилений режим ізоляції до кінця січня.

Ситуація з коронавірусом у Ізраїлі

Напередодні в Ізраїлі зареєстрували рекордну кількість нових захворювань на COVID-19 - 10 021. Понад 40 людей померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.

Станом на 19 січня в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу 2,2 мільйона громадян.

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Автор: Олег Давигора