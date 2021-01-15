Популярна серед українських туристів Туреччина повернулася до "зеленої" карантинної зони.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 15 січня 2021 року.

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В порівнянні з попереднім тижнем, до "зеленої" зони повернулася популярна серед українських туристів Туреччина, а це означає, що по прибуттю звідти українцям вже не доведеться йти на самоізоляцію.

Також з популярних туристичних країн, в "зеленій" зоні перебувають Болгарія, Домініканська Республіка, Єгипет, Мальдіви, Марокко, Мексика, Танзанія, Таїланд та Шрі-Ланка, тоді як ОАЕ, Сейшельські острови, Чорногорія та Хорватія поки "червоні".

Які країни потрапили до "червоної" зони

Станом на 15 січня до "червоної" зони потрапили 66 країн (минулого тижня їх було 78), серед яких в тому числі: Австрія, Албанія, Андорра, Аргентина, Бахрейн, Бельгія, Білорусь, Бразилія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Колумбія, Латвія, Ліван, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Панама, Південна Африка, Північна Македонія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сан-Марино, ОАЕ, Сейшельські острови, Сербія, Словаччина, Словенія, США, Туніс, Уругвай, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Чорногорія, Швейцарія, Швеція та інші.

Після повернення з країн "червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває лікування Covid-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн "червоної" зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

Які країни потрапили до "зеленої" зони

Станом на 15 січня до "зеленої" зони потрапили Україна та ще 128 країн, серед яких в тому числі: Австралія, Азербайджан, Барбадос, Болгарія, Болівія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Греція, Домініканська Республіка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран, Ісландія, Йорданія, Казахстан, Катар, Кенія, Киргизстан, Китай, Колумбія, Куба, Мальдіви, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Парагвай, Перу, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Сирія, Сінгапур, Таїланд, Туреччина, Узбекистан, Фінляндія, Філіппіни, Шрі-Ланка, Ямайка, Японія та інші.

По поверненню з цих країн не потрібно здавати тест на коронавірус чи йти на самоізоляцію.

Водночас слід розуміти, що віднесення тієї чи іншої країни до "зеленої" зони ще не означає, що українським туристам туди тепер можна легко потрапити. В більшості з цих країн досі діють карантинні обмеження, які в тому числі забороняють в'їзд іноземних туристів. З правилами в'їзду в кожну країну можна ознайомитися на сайті.

З повним переліком "червоних" та "зелених" країн можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Нові правила в'їзду до різних країн

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Автор: Марина Григоренко