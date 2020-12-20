Нідерланди 20 грудня заборонили авіарейси з Великої Британії після відкриття нового різновиду коронавірусу.
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Як повідомляє dpa, обмеження на польоти вводиться негайно і діятиме до 1 січня.
Головний аеропорт Амстердама Схіпхол повідомив, що обмеження торкнеться рейсів в Лондон і назад.
Інститут громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів (RIVM) рекомендував максимально обмежити ввезення нового штаму коронавірусу з Великої Британії за допомогою обмеження або посиленого контролю подорожей. Це спонукало уряд призупинити польоти.
Відзначається також, що новий штам коронавірусу вже знаходили в Нідерландах на початку грудня.
Новий штам коронавірусу: що відомо
- Раніше прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про виявлення нового штаму коронавірусу, який може бути на 70% заразніше існуючий.
- У частині Англії вводиться новий локдаун. Крім того, в країні скасовуються послаблення карантину, заплановані на Різдво.
- У ВООЗ заявили, що знаходяться в тісному контакті з британським урядом з приводу виявлення нового різновиду коронавірусу.
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