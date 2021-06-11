Також уряд Німеччини скасує застереження щодо подорожей за кордон з 1 липня.

Уряд Німеччини скасовує застереження щодо туристичних поїздок до країн, які входять до групи ризику зараження коронавірусом.

Відповідно до рішення уряду, починаючи з 1 липня, усі застереження щодо подорожей за кордон, які діяли понад рік, втрачають чинність. Наразі таке застереження діє щодо майже ста країн світу, пише DW.

"Після довгих місяців локдауну ми можемо тішитися поверненню до більш нормального життя, це стосується також і подорожей", - зазначив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Наразі застереження МЗС Німеччини діє щодо подорожей до усіх країн, де кількість нових випадків інфікування коронавірусом протягом семи останніх днів перевищує 50 випадків на сто тисяч населення. Починаючи з 1 липня, цей поріг піднімуть до 200 випадків.

Однак, застереження діятимуть щодо країн, де поширені небезпечніші мутації коронавірусу. На даний час під такі критерії підпадає приблизно 40 країн світу.

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Як повідомив Інститут імені Роберта Коха, починаючи з 13 червня Україна більше не входитиме до списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Також з цього списку виключені США, Канада, Кіпр, Сербія, Австрія, Хорватія, Молдова, Вірменія, Азербайджан та низка інших країн.

Таким чином, для в'їзду до Німеччини з цих країн не потрібно буде здавати негативний тест на коронавірус, проходити обов'язкову ізоляцію та реєструватися на спеціальному урядовому веб-ресурсі.

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Автор: Олександр Топчій